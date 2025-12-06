Repas dansant au profit du Téléthon Séreilhac

Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – 17 EUR

Début : 2025-12-06
Repas dansant avec animation musicale organisé dans la salle polyvalente au profit du Téléthon.
Animation avec la participation de Sébastien Laurent et de Christophe Debeaulieu: une ambiance assurée!
Repas chasseur qui sera précédé d’un kir et ses feuilletés, puis soupe de potimarron, civet de chevreuil et sa garniture, salade/fromage, desserts et café.
Avec la participation des Sportives du 87 .
Une urne sera à votre disposition pour tous vos dons.   .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 10 33  secretariat@sereilhac.com

