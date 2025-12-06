Repas dansant au profit du Téléthon

Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Repas dansant avec animation musicale organisé dans la salle polyvalente au profit du Téléthon.

Animation avec la participation de Sébastien Laurent et de Christophe Debeaulieu: une ambiance assurée!

Repas chasseur qui sera précédé d’un kir et ses feuilletés, puis soupe de potimarron, civet de chevreuil et sa garniture, salade/fromage, desserts et café.

Avec la participation des Sportives du 87 .

Une urne sera à votre disposition pour tous vos dons. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 10 33 secretariat@sereilhac.com

English : Repas dansant au profit du Téléthon

L’événement Repas dansant au profit du Téléthon Séreilhac a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Val de Vienne