Repas dansant au profit du Téléthon Salle Simone Veil Venarey-les-Laumes
Repas dansant au profit du Téléthon Salle Simone Veil Venarey-les-Laumes samedi 18 octobre 2025.
Repas dansant au profit du Téléthon
Salle Simone Veil Avenue Jean Jaurès Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 19:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Animation « Années 80 » avec le groupe ERLYS et menu concocté par le chef Régis BOLATRE. .
Salle Simone Veil Avenue Jean Jaurès Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr
English : Repas dansant au profit du Téléthon
German : Repas dansant au profit du Téléthon
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas dansant au profit du Téléthon Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*