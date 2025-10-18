Repas dansant au profit du Téléthon Salle Simone Veil Venarey-les-Laumes

Repas dansant au profit du Téléthon Salle Simone Veil Venarey-les-Laumes samedi 18 octobre 2025.

Repas dansant au profit du Téléthon

Salle Simone Veil Avenue Jean Jaurès Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 39 EUR

Début : 2025-10-18 19:30:00

2025-10-18

Animation « Années 80 » avec le groupe ERLYS et menu concocté par le chef Régis BOLATRE. .

Salle Simone Veil Avenue Jean Jaurès Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr

