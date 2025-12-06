Repas dansant Salle des fêtes Aubas
Repas dansant Salle des fêtes Aubas samedi 6 décembre 2025.
Salle des fêtes Place du Platane Aubas Dordogne
Repas organisé au profit du Téléthon.
Au menu
Kir
Potage de citrouille
Grav
lax de saumon
Blanquette de veau et son riz sauvage
Cabécou et sa salade aux noix
Crêpes aumonières avec boule de glace sauce chocolat
Vin et café compris
Réservation avant le 28 novembre .
Salle des fêtes Place du Platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18
English : Repas dansant
19h. Meal organized in aid of the telethon. Menu: pumpkin soup, salmon gravlax, veal blanquette and rice, cabécou, crêpes aumonières. Reservations required. 25?
German : Repas dansant
19h. Organisiertes Essen zugunsten des Telethon. Auf dem Menü: Kürbissuppe, Lachsgravlax, Kalbsragout mit Reis, Cabécou, Crêpes aumonières. Nur mit Reservierung. 25?
Italiano :
19h. Pranzo organizzato a favore di Telethon. Nel menu: zuppa di zucca, gravlax di salmone, blanquette di vitello e riso, cabécou, crêpes aumonières. Prenotazione obbligatoria. 25?
Espanol : Repas dansant
19h. Comida organizada a beneficio del telemaratón. En el menú: sopa de calabaza, gravlax de salmón, blanqueta de ternera y arroz, cabécou, crêpes aumonières. Sólo con reserva previa. 25?
