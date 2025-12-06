Repas dansant Salle des fêtes Aubas

Repas dansant

Salle des fêtes Place du Platane Aubas Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

19h. Repas organisé au profit du téléthon. Au menu potage de citrouille, gravlax de saumon, blanquette de veau et riz, cabécou, crêpes aumonières. Sur réservation. 25€

Repas organisé au profit du Téléthon.

Au menu

Kir

Potage de citrouille

Grav

lax de saumon

Blanquette de veau et son riz sauvage

Cabécou et sa salade aux noix

Crêpes aumonières avec boule de glace sauce chocolat

Vin et café compris

Réservation avant le 28 novembre .

Salle des fêtes Place du Platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18

English : Repas dansant

19h. Meal organized in aid of the telethon. Menu: pumpkin soup, salmon gravlax, veal blanquette and rice, cabécou, crêpes aumonières. Reservations required. 25?

German : Repas dansant

19h. Organisiertes Essen zugunsten des Telethon. Auf dem Menü: Kürbissuppe, Lachsgravlax, Kalbsragout mit Reis, Cabécou, Crêpes aumonières. Nur mit Reservierung. 25?

Italiano :

19h. Pranzo organizzato a favore di Telethon. Nel menu: zuppa di zucca, gravlax di salmone, blanquette di vitello e riso, cabécou, crêpes aumonières. Prenotazione obbligatoria. 25?

Espanol : Repas dansant

19h. Comida organizada a beneficio del telemaratón. En el menú: sopa de calabaza, gravlax de salmón, blanqueta de ternera y arroz, cabécou, crêpes aumonières. Sólo con reserva previa. 25?

L’événement Repas dansant Aubas a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère