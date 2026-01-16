Repas dansant Authon-du-Perche
Repas dansant Authon-du-Perche samedi 7 février 2026.
Repas dansant
2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Tarif : 24 – 24 – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Soirée Patate Repas Dansant.
Un orchestre de 4 musiciens et de 2 danseuses viennent ambiancer cette soirée festive et conviviale qu’on réserve rapidement pour ne pas passer à côté !
Dès 20h I Salle des Fêtes d’Authon-du-Perche.
Soirée Patate Repas Dansant.
Un orchestre de 4 musiciens et de 2 danseuses viennent ambiancer cette soirée festive et conviviale qu’on réserve rapidement pour ne pas passer à côté !
Organisé par l’Amicale des Anciens Elèves d’Authon du Perche.
Dès 20h I Salle des Fêtes d’Authon-du-Perche
Sur réservation uniquement> 06 86 85 97 44 Règlement à l’inscription. 24 .
2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 85 97 44
English :
Soirée Patate Repas Dansant.
A 4-musician orchestra and 2 dancers will set the mood for this festive, convivial evening. Book early to make sure you don’t miss out!
From 8pm I Salle des Fêtes d’Authon-du-Perche.
