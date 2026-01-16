Repas dansant

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée Patate Repas Dansant.

Un orchestre de 4 musiciens et de 2 danseuses viennent ambiancer cette soirée festive et conviviale qu’on réserve rapidement pour ne pas passer à côté !

Dès 20h I Salle des Fêtes d’Authon-du-Perche.

Soirée Patate Repas Dansant.

Un orchestre de 4 musiciens et de 2 danseuses viennent ambiancer cette soirée festive et conviviale qu’on réserve rapidement pour ne pas passer à côté !

Organisé par l’Amicale des Anciens Elèves d’Authon du Perche.

Dès 20h I Salle des Fêtes d’Authon-du-Perche

Sur réservation uniquement> 06 86 85 97 44 Règlement à l’inscription. 24 .

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 85 97 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soirée Patate Repas Dansant.

A 4-musician orchestra and 2 dancers will set the mood for this festive, convivial evening. Book early to make sure you don’t miss out!

From 8pm I Salle des Fêtes d’Authon-du-Perche.

L’événement Repas dansant Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-01-16 par OTs DU PERCHE