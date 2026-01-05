Repas dansant aux couleurs du Noël polonais Trélissac

Repas dansant aux couleurs du Noël polonais

L’Association Franco-Polonaise de Dordogne organise un déjeuner festif autour des traditions de fin d’année le dimanche 11 janvier 2026 à 12h, au foyer socio-culturel de Trélissac.

Ce repas dansant est ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir la richesse de la culture polonaise dans une ambiance conviviale et musicale.

Le tarif est fixé à 37 € par personne.

Les réservations sont à effectuer avant le 3 janvier 2026 au 06 09 30 49 87.

Les chèques sont à adresser à

Robert Debacq 566, route de la Rousselie 24310 Brantôme en Périgord,

à l’ordre de l’Association Franco-Polonaise de Dordogne. .

827 Rue Eugène Leroy Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 30 49 87

