Repas dansant aux couleurs du Noël polonais Trélissac

L’Association Franco-Polonaise de Dordogne organise un déjeuner festif autour des traditions de fin d’année le dimanche 11 janvier 2026 à 12h, au foyer socio-culturel de Trélissac.
Ce repas dansant est ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir la richesse de la culture polonaise dans une ambiance conviviale et musicale.
Le tarif est fixé à 37 € par personne.
Les réservations sont à effectuer avant le 3 janvier 2026 au 06 09 30 49 87.
Les chèques sont à adresser à
Robert Debacq 566, route de la Rousselie 24310 Brantôme en Périgord,
à l’ordre de l’Association Franco-Polonaise de Dordogne. .
827 Rue Eugène Leroy Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 30 49 87
