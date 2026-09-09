Repas dansant avec Cocktail Passion Salle de l’Édit Courseulles-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Salle de l'Édit · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
Repas dansant avec Cocktail Passion
Salle de l’Édit Rue de L’Edit Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-20 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Menu Couscous, fromage, dessert glacé, café. Inscription jusqu’au mardi 15 septembre
Repas dansant avec l’Orchestre Cocktail Passion
Menu Sans boisson
Couscous
Fromage/Salade
Dessert glacé
Café
Inscription jusqu’au mardi 15 septembre 2026 .
Salle de l’Édit Rue de L’Edit Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 84 99 48 30
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English : Repas dansant avec Cocktail Passion
Menu: Couscous, cheese, ice cream, coffee. Bookings open until Tuesday 15 September
L’événement Repas dansant avec Cocktail Passion Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par Calvados Attractivité
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