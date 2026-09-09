Repas dansant avec Cocktail Passion Salle de l’Édit Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Repas dansant avec Cocktail Passion

Salle de l’Édit Rue de L’Edit Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-20 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Menu Couscous, fromage, dessert glacé, café. Inscription jusqu’au mardi 15 septembre

Repas dansant avec l’Orchestre Cocktail Passion

Menu Sans boisson

Couscous

Fromage/Salade

Dessert glacé

Café

Inscription jusqu’au mardi 15 septembre 2026 .

Salle de l’Édit Rue de L’Edit Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 84 99 48 30

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English : Repas dansant avec Cocktail Passion

Menu: Couscous, cheese, ice cream, coffee. Bookings open until Tuesday 15 September

L’événement Repas dansant avec Cocktail Passion Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par Calvados Attractivité