Repas dansant avec Jean-Louis Muespach-le-Haut

Repas bouchées à la reine, animé par Jean-Louis. Réservations avant le 25 janvier validées uniquement avec le talon de réservation et le chèque.

Pour fêter son 10ème anniversaire, l’Association des Donneurs de Sang de Muespach le Haut vous propose un repas dansant, animé par Jean-Louis.

Au menu Bouchées à la reine, nouilles, profiterolles, café

Renseignements par téléphone au 06 70 41 01 86 ou 06 73 16 13 07

Les réservations sont validées uniquement avec le talon de réservation à télécharger ci-joint et le chèque

à transmettre à BILGER Sylvie 10 rue des Prés 68640 MUESPACH-LE-HAUT .

rue du Stade Muespach-le-Haut 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 41 01 86

