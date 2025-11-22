COMPLET Repas dansant avec l’association Accord Parfait SITE DU MAZEL Monistrol-sur-Loire
Début : 2025-11-22 11:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Repas dansant organisé par l’association Accord Parfait animé par l’orchestre Alain Poulakis.
Réservation au bureau de Monistrol.
SITE DU MAZEL La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Dinner-dance organized by the Accord Parfait association, with live music by Alain Poulakis.
Reservations at the Monistrol office.
German :
Repas Dansant organisiert vom Verein Accord Parfait, der von dem Orchester Alain Poulakis moderiert wird.
Reservierung im Büro in Monistrol.
Italiano :
Cena e ballo organizzati dall’associazione Accord Parfait, con musica dal vivo di Alain Poulakis.
Prenotazioni presso l’ufficio di Monistrol.
Espanol :
Cena y baile organizados por la asociación Accord Parfait, con música en directo de Alain Poulakis.
Reservas en la oficina de Monistrol.
