Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ortet Salle de l’OMAC Courseulles-sur-Mer

Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ortet

Salle de l’OMAC 48 rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18 01:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Repas jambalaya, salade fromage, dessert, café. Boisson non comprise

Animé par l’orchestre Jérôme et Emily Ortet

Repas Sangria*, jambalaya, salade fromage, dessert, café. Boisson non comprise.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Salle de l’OMAC 48 rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 84 99 48 30

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English : Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ortet

Meal: jambalaya, cheese salad, dessert, coffee. Drinks not included

L’événement Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ortet Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par Calvados Attractivité