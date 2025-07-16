Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ortet Salle de l’OMAC Courseulles-sur-Mer
Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ortet Salle de l’OMAC Courseulles-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ortet
Salle de l’OMAC 48 rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 01:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Repas jambalaya, salade fromage, dessert, café. Boisson non comprise
Animé par l’orchestre Jérôme et Emily Ortet
Repas Sangria*, jambalaya, salade fromage, dessert, café. Boisson non comprise.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Salle de l’OMAC 48 rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 84 99 48 30
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English : Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ortet
Meal: jambalaya, cheese salad, dessert, coffee. Drinks not included
L’événement Repas dansant avec l’orchestre Jérôme et Emily ortet Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par Calvados Attractivité