REPAS DANSANT AVEC ORPHÉANE Triguères

REPAS DANSANT AVEC ORPHÉANE Triguères samedi 8 novembre 2025.

REPAS DANSANT AVEC ORPHÉANE

Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 12:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

La Petite buvette organise un déjeuner dansant animé par l’accordéoniste Orphéane. Au menu Choucroute, salade, fromage et dessert. Réservation et règlement au préalable.

La Petite buvette organise un déjeuner dansant animé par l’accordéoniste Orphéane. Au menu Choucroute, salade, fromage et dessert. Réservation et règlement au préalable. .

Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 95 07 86 76

English :

La Petite buvette is organizing a luncheon dance featuring accordionist Orphéane. Menu: Sauerkraut, salad, cheese and dessert. Reservations and payment in advance.

German :

La Petite buvette organisiert einen Lunch-Tanz, der von der Akkordeonistin Orphéane begleitet wird. Auf dem Menü stehen Sauerkraut, Salat, Käse und Dessert. Reservierung und Bezahlung im Voraus.

Italiano :

La Petite buvette organizza un pranzo danzante con la fisarmonicista Orphéane. Menu: crauti, insalata, formaggio e dessert. Prenotazione e pagamento anticipato.

Espanol :

La Petite buvette organiza un baile a la hora del almuerzo con la acordeonista Orphéane. Menú: chucrut, ensalada, queso y postre. Reserva y pago por adelantado.

L’événement REPAS DANSANT AVEC ORPHÉANE Triguères a été mis à jour le 2025-10-22 par OT 3CBO