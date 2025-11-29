Repas dansant avec Thierry Combeau Varennes

Repas dansant avec Thierry Combeau

Repas dansant poule au pot avec Thierry Combeau.

Au menu apéritif, potage, poule au pot farcie et ses légumes, salade, fromage, forêt noire, vin et café compris.

Portez vos couverts.

Réservation avant le 24 novembre. .

Salle des fêtes Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 92 00 15

