Repas dansant Beaumontois en Périgord

Repas dansant

Salle des fêtes la Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Repas dansant animé par Nelly Music, organisé par le Club la bastide de Beaumont.

RDV à partir de 11h45 à la salle des fêtes la Calypso

Les inscriptions, accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre du club la bastide de Beaumont, sont souhaitées pour le 30 novembre dernier délais à l’adresse suivante

Annette Vergnolle 326 route des Fontaines Foncroze 24440 Saint Avit Senieur .

Salle des fêtes la Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 26 22

