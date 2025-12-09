Repas dansant Beaumontois en Périgord
Repas dansant Beaumontois en Périgord mardi 9 décembre 2025.
Repas dansant
Salle des fêtes la Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Repas dansant animé par Nelly Music, organisé par le Club la bastide de Beaumont.
RDV à partir de 11h45 à la salle des fêtes la Calypso
Les inscriptions, accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre du club la bastide de Beaumont, sont souhaitées pour le 30 novembre dernier délais à l’adresse suivante
Annette Vergnolle 326 route des Fontaines Foncroze 24440 Saint Avit Senieur .
Salle des fêtes la Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 26 22
