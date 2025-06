Repas dansant – salle de la Dorlière Beauzac 5 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Repas dansant salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

REPAS DANSANT par RCB 43 Routes et Crampons Beauzacois. Espace la Dorlière . A partir de 19h, repas servi vers 21h30.

Soirée animée par un DJ. Réservation sur hello asso ou office de Tourisme bureau de Beauzac.

salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 56 39 73

English :

DANCING DINNER by RCB 43 Routes et Crampons Beauzacois. Espace la Dorlière . From 7pm, meal served around 9:30pm.

DJ entertainment. Reservations on hello asso or Beauzac Tourist Office.

German :

REPAS DANSANT par RCB 43 Routes et Crampons Beauzacois. Espace la Dorlière . Ab 19 Uhr, das Essen wird gegen 21:30 Uhr serviert.

Der Abend wird von einem DJ begleitet. Reservierung über hello asso oder office de Tourisme bureau de Beauzac.

Italiano :

CENA DANZANTE di RCB 43 Routes et Crampons Beauzacois. Spazio la Dorlière. Dalle 19.00, pasto servito verso le 21.30.

Animazione con DJ. Prenotazioni su hello asso o presso l’Ufficio del Turismo di Beauzac.

Espanol :

CENA BAILE por RCB 43 Routes et Crampons Beauzacois. Espacio la Dorlière . A partir de las 19.00 h, comida servida hacia las 21.30 h.

Animación con DJ. Reservas en hello asso o en la Oficina de Turismo de Beauzac.

L’événement Repas dansant Beauzac a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron