Repas dansant salle de la Dorlière Beauzac
samedi 26 septembre 2026 · salle de la Dorlière · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Repas dansant
salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
REPAS DANSANT par RCB 43 Routes et Crampons Beauzacois. Espace la Dorlière . A partir de 19h, repas servi vers 21h30.
Soirée animée par un DJ. Réservation sur hello asso ou office de Tourisme bureau de Beauzac.
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salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 56 39 73
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English :
DANCING DINNER by RCB 43 Routes et Crampons Beauzacois. Espace la Dorlière . From 7pm, meal served around 9:30pm.
DJ entertainment. Reservations on hello asso or Beauzac Tourist Office.
L’événement Repas dansant Beauzac a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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