Repas dansant salle de la Dorlière Beauzac

Informations pratiques

Beauzac

Repas dansant

salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

REPAS DANSANT par RCB 43 Routes et Crampons Beauzacois. Espace la Dorlière . A partir de 19h, repas servi vers 21h30.

Soirée animée par un DJ. Réservation sur hello asso ou office de Tourisme bureau de Beauzac.

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salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 56 39 73

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English :

DANCING DINNER by RCB 43 Routes et Crampons Beauzacois. Espace la Dorlière . From 7pm, meal served around 9:30pm.

DJ entertainment. Reservations on hello asso or Beauzac Tourist Office.

L’événement Repas dansant Beauzac a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron