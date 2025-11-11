Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas dansant Salle des Fêtes Behonne mardi 11 novembre 2025.

Salle des Fêtes 2 Grande Rue Behonne Meuse

Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Mardi Mardi 2025-11-11 12:00:00
fin : 2025-11-11 19:00:00

2025-11-11

Déjeuner dansant avec comme plat principal une choucroute, animée par Mickaël Clément.Adultes
Salle des Fêtes 2 Grande Rue Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 71 81 09 79 

English :

Lunch dance with sauerkraut as the main course, hosted by Mickaël Clément.

German :

Lunchtanz mit Sauerkraut als Hauptgericht, moderiert von Mickaël Clément.

Italiano :

Pranzo danzante con crauti come piatto principale, organizzato da Mickaël Clément.

Espanol :

Almuerzo baile con chucrut como plato principal, ofrecido por Mickaël Clément.

