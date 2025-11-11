Repas dansant Salle des Fêtes Behonne
Repas dansant Salle des Fêtes Behonne mardi 11 novembre 2025.
Repas dansant
Salle des Fêtes 2 Grande Rue Behonne Meuse
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Mardi Mardi 2025-11-11 12:00:00
fin : 2025-11-11 19:00:00
2025-11-11
Déjeuner dansant avec comme plat principal une choucroute, animée par Mickaël Clément.Adultes
Salle des Fêtes 2 Grande Rue Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 71 81 09 79
English :
Lunch dance with sauerkraut as the main course, hosted by Mickaël Clément.
German :
Lunchtanz mit Sauerkraut als Hauptgericht, moderiert von Mickaël Clément.
Italiano :
Pranzo danzante con crauti come piatto principale, organizzato da Mickaël Clément.
Espanol :
Almuerzo baile con chucrut como plato principal, ofrecido por Mickaël Clément.
L’événement Repas dansant Behonne a été mis à jour le 2025-08-27 par OT SUD MEUSE