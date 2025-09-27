Repas dansant Boissy-lès-Perche
Repas dansant Boissy-lès-Perche samedi 27 septembre 2025.
Repas dansant
Boissy-lès-Perche Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-27 19:30:00
Soirée dansante avec repas apéritif offert, colombo de porc, fromage, moelleux chocolat ou flan à la noix de coco et caramel, café. An imé par le grouPe IDHEM. Sur réservation
Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 67 27 02 21
English :
Evening dance with meal: aperitif, pork colombo, cheese, chocolate moelleux or coconut and caramel flan, coffee. An imé par le groupePe IDHEM. On reservation
German :
Tanzabend mit Essen: kostenloser Aperitif, Schweinefleisch-Colombo, Käse, Schokoladenkuchen oder Kokosnussflan und Karamell, Kaffee. Moderiert von der Gruppe IDHEM. Auf Reservierung
Italiano :
Serata danzante con pasto: aperitivo, colombo di maiale, formaggio, torta al cioccolato o flan di cocco e caramello, caffè. Un’imitazione del gruppo IDHEM. Solo su prenotazione
Espanol :
Baile nocturno con comida: aperitivo, colombo de cerdo, queso, tarta de chocolate o flan de coco y caramelo, café. Una imediación del grupo IDHEM. Previa reserva
