Repas Dansant Bonnat
Repas Dansant Bonnat samedi 28 mars 2026.
Repas Dansant
Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Repas dansant
Samedi 28 Mars
Salle des fêtes
–> Association scolaire école maternelle .
Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 90 21 18
English : Repas Dansant
German : Repas Dansant
Italiano :
Espanol : Repas Dansant
L’événement Repas Dansant Bonnat a été mis à jour le 2025-10-30 par Portes de la Creuse en Marche