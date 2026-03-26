Repas dansant Bouglon
Repas dansant Bouglon samedi 18 avril 2026.
Repas dansant
Salle des fêtes Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Avec l’orchestre Serge TINELLI
Menu apéritif, salade composée, magret de canard à la plancha et ses pommes de terre persillées, fromage du pays, omelette Norvégienne, vins rouge, rosé, café, crémant. .
Salle des fêtes Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 81 25 20
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Bouglon a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne