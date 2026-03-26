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Repas dansant Bouglon

Repas dansant Bouglon

Repas dansant Bouglon samedi 18 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 47250 Bouglon

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 29 29 29 Tarif de base plein tarif

Repas dansant

Salle des fêtes Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Avec l’orchestre Serge TINELLI
Menu apéritif, salade composée, magret de canard à la plancha et ses pommes de terre persillées, fromage du pays, omelette Norvégienne, vins rouge, rosé, café, crémant.   .

Salle des fêtes Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 81 25 20 

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Bouglon a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne