Repas dansant Boussac
Repas dansant Boussac samedi 11 octobre 2025.
Repas dansant
Salle Polyvalente Boussac Creuse
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Boussac Danse 12ᵉ repas dansant
L’association Boussac Danse vous invite à son 12ᵉ repas dansant, animé par Laurent Michelotto et sa formation de 4 musiciens.
Une soirée conviviale, gourmande et festive vous attend !
Menu 25 €
Kir
Bouchée à la Reine
Joue de porc sauce basquaise, écrasé de pommes de terre
Salade Fromage
Brioche façon pain perdu avec boule de glace vanille
Café
Réservation jusqu’au 1er octobre 2025
07 61 08 50 22 ou 06 07 64 79 55 .
Salle Polyvalente Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 79 55
L’événement Repas dansant Boussac a été mis à jour le 2025-09-16 par Creuse Confluence Tourisme