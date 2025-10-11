Repas dansant Boussac

Repas dansant Boussac samedi 11 octobre 2025.

Repas dansant

Salle Polyvalente Boussac Creuse

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Boussac Danse 12ᵉ repas dansant

L’association Boussac Danse vous invite à son 12ᵉ repas dansant, animé par Laurent Michelotto et sa formation de 4 musiciens.

Une soirée conviviale, gourmande et festive vous attend !

Menu 25 €

Kir

Bouchée à la Reine

Joue de porc sauce basquaise, écrasé de pommes de terre

Salade Fromage

Brioche façon pain perdu avec boule de glace vanille

Café

Réservation jusqu’au 1er octobre 2025

07 61 08 50 22 ou 06 07 64 79 55 .

Salle Polyvalente Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 79 55

