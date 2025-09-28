Repas dansant Salle polyvalente Châlus

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Les Amis du Vélo de Châlus vous invitent à un grand repas dansant animé par Didier Barbier et son duo avec chanteuse. Au programme un menu raffiné concocté par le traiteur Jordan Le-Hech, alternant avec des passages musicaux et un spectacle en trois temps, suivi d’un bal pour prolonger la fête. Un moment gourmand et convivial, mêlant gastronomie et ambiance festive ! .

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 40 06

