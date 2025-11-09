Repas dansant Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)
Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : 34 – 34 – 39 EUR
Début : 2025-11-09 12:00:00
fin : 2025-11-09 15:00:00
2025-11-09
Repas dansant A partir de 12h à la salle Louise Michel, place Gudin à Château-Chinon. Organisé par l’Amicale des années 20/50, animé par Loïc Berton et son saxophoniste. Au menu Kir et assiette de mise en bouche, Choucroute, fromage blanc, framboisier, café. Réservation jusqu’au 6 novembre .
Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 21 17
Repas dansant
