Repas dansant Complexe René Morlet Chooz
Repas dansant Complexe René Morlet Chooz samedi 22 novembre 2025.
Repas dansant
Complexe René Morlet Chemin de mission Chooz Ardennes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Rendez-vous au complexe René Morlet à partir de 19h. Au menu Lasagnes de boeuf ou cacasse à cul nu Salade Fromage Salade de fruits. Tarif 20€ (boissons non comprises). Inscriptions et paiements au service animation de la mairie de Chooz au 03 24 42 69 53 Animation par DJ Lad-V
Complexe René Morlet Chemin de mission Chooz 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 69 53
English :
Meet at the René Morlet complex from 7pm. Menu: Beef lasagne or cacasse à cul nu Salad Cheese Fruit salad. Price: 20? (drinks not included). Registration and payment to the Chooz town hall events department on 03 24 42 69 53 Entertainment by DJ Lad-V
German :
Treffpunkt im Komplex René Morlet ab 19 Uhr. Menü: Rindslasagne oder Nacktarsch Salat Käse Obstsalat. Preis: 20? (Getränke nicht inbegriffen). Anmeldung und Bezahlung bei der Animationsabteilung des Rathauses von Chooz unter 03 24 42 69 53 Animation durch DJ Lad-V
Italiano :
Appuntamento al complesso René Morlet dalle 19.00. Menù: lasagne di manzo o stufato a mani nude insalata formaggio macedonia. Prezzo: 20 euro (bevande escluse). Iscrizioni e pagamento presso l’ufficio eventi del Comune di Chooz al numero 03 24 42 69 53 Intrattenimento a cura di DJ Lad-V
Espanol :
Cita en el complejo René Morlet a partir de las 19.00 horas. En el menú: Lasaña de ternera o cazuela sin guarnición Ensalada Queso Ensalada de frutas. Precio: 20 euros (bebidas no incluidas). Inscripción y pago en el departamento de eventos del ayuntamiento de Chooz en el 03 24 42 69 53 Animación a cargo de DJ Lad-V
L’événement Repas dansant Chooz a été mis à jour le 2025-11-04 par Ardennes Tourisme