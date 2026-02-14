Repas dansant choucroute à Perthes, Salle du Foyer Rural, Perthes

Repas dansant choucroute à Perthes Dimanche 8 mars, 12h30 Salle du Foyer Rural Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T12:30:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T12:30:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

La commune de Perthes organise un repas dansant autour d’une choucroute conviviale.

Rendez-vous dimanche 8 mars à la Salle du Foyer Rural.

Un apéritif sera offert à partir de 12h30.

L’animation musicale sera assurée par Céline, musicienne locale, pour accompagner le repas dans une ambiance festive et chaleureuse.

Salle du Foyer Rural 2 Place de l'Église, 52100 Perthes Perthes 52100 Haute-Marne Grand Est

