Repas dansant choucroute à Perthes, Salle du Foyer Rural, Perthes
Repas dansant choucroute à Perthes Dimanche 8 mars, 12h30 Salle du Foyer Rural Haute-Marne
La commune de Perthes organise un repas dansant autour d’une choucroute conviviale.
Rendez-vous dimanche 8 mars à la Salle du Foyer Rural.
Un apéritif sera offert à partir de 12h30.
L’animation musicale sera assurée par Céline, musicienne locale, pour accompagner le repas dans une ambiance festive et chaleureuse.
Salle du Foyer Rural 2 Place de l'Église, 52100 Perthes Perthes 52100 Haute-Marne Grand Est
