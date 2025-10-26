Repas dansant « Choucroute » Baraize

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-10-26 12:30:00

Repas « choucroute » à Chamorin.

L’Association Les genêts d’Or vous propose un repas « Choucroute ». 18 .

Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 83 21 06

English :

Sauerkraut meal in Chamorin.

German :

Sauerkrautmahlzeit in Chamorin.

Italiano :

Pranzo a base di crauti in Chamorin.

Espanol :

Comida de chucrut en chamorro.

