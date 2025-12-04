Repas dansant choucroute Salle des Fêtes de Cérilly Cérilly
Repas dansant choucroute Salle des Fêtes de Cérilly Cérilly samedi 13 décembre 2025.
Repas dansant choucroute
Salle des Fêtes de Cérilly Place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Pour les moins de 12ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La section ACPG-CATM de cérilly vous convie à son repas dansant autour d’une choucroute!
A la salle des fêtes de Cérilly, repas traiteur Chez Chaumat , composé d’un kir (offert) puis Salade de Gésiers, Choucroute, Salade Fromage, Dessert, Café.
.
Salle des Fêtes de Cérilly Place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 2 48 61 32 51
English :
The Cérilly ACPG-CATM section invites you to its sauerkraut dinner and dance!
At the Salle des Fêtes in Cérilly, a catered meal Chez Chaumat , including a complimentary Kir, followed by Gizzard Salad, Sauerkraut, Cheese Salad, Dessert and Coffee.
L’événement Repas dansant choucroute Cérilly a été mis à jour le 2025-12-02 par Montluçon Tourisme