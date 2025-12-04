Repas dansant choucroute Salle des Fêtes de Cérilly Cérilly

Repas dansant choucroute

Salle des Fêtes de Cérilly Place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Pour les moins de 12ans

La section ACPG-CATM de cérilly vous convie à son repas dansant autour d’une choucroute!

A la salle des fêtes de Cérilly, repas traiteur Chez Chaumat , composé d’un kir (offert) puis Salade de Gésiers, Choucroute, Salade Fromage, Dessert, Café.

Salle des Fêtes de Cérilly Place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 2 48 61 32 51

English :

The Cérilly ACPG-CATM section invites you to its sauerkraut dinner and dance!

At the Salle des Fêtes in Cérilly, a catered meal Chez Chaumat , including a complimentary Kir, followed by Gizzard Salad, Sauerkraut, Cheese Salad, Dessert and Coffee.

