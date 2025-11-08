Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas dansant choucroute du rugby Varennes-sur-Allier

Repas dansant choucroute du rugby Varennes-sur-Allier samedi 8 novembre 2025.

Repas dansant choucroute du rugby

Salle polyvalente Max Favalleli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Repas dansant Choucroute de Rugby animé par par Cédric Dumet
Menu Choucroute alsacienne
assiette de fromage
tarte Bourdaloue, café
  .

Salle polyvalente Max Favalleli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 87 43 46 

English :

Rugby Sauerkraut Dinner Dance hosted by Cédric Dumet
Menu: Alsatian sauerkraut
cheese platter
bourdaloue tart, coffee

German :

Repas Dansant Choucroute de Rugby animiert von Cédric Dumet
Menü: Elsässisches Sauerkraut
käseplatte
bourdaloue-Torte, Kaffee

Italiano :

Cena e ballo a base di crauti di rugby, a cura di Cédric Dumet
Menu: crauti alsaziani
piatto di formaggi
crostata Bourdaloue, caffè

Espanol :

Cena y Baile de Chucrut de Rugby organizado por Cédric Dumet
Menú: chucrut alsaciano
tabla de quesos
tarta Bourdaloue, café

