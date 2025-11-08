Repas dansant choucroute du rugby Varennes-sur-Allier

Repas dansant choucroute du rugby

Salle polyvalente Max Favalleli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Repas dansant Choucroute de Rugby animé par par Cédric Dumet

Menu Choucroute alsacienne

assiette de fromage

tarte Bourdaloue, café

Salle polyvalente Max Favalleli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 87 43 46

English :

Rugby Sauerkraut Dinner Dance hosted by Cédric Dumet

Menu: Alsatian sauerkraut

cheese platter

bourdaloue tart, coffee

German :

Repas Dansant Choucroute de Rugby animiert von Cédric Dumet

Menü: Elsässisches Sauerkraut

käseplatte

bourdaloue-Torte, Kaffee

Italiano :

Cena e ballo a base di crauti di rugby, a cura di Cédric Dumet

Menu: crauti alsaziani

piatto di formaggi

crostata Bourdaloue, caffè

Espanol :

Cena y Baile de Chucrut de Rugby organizado por Cédric Dumet

Menú: chucrut alsaciano

tabla de quesos

tarta Bourdaloue, café

