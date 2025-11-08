Repas dansant choucroute du rugby Varennes-sur-Allier
Repas dansant choucroute du rugby Varennes-sur-Allier samedi 8 novembre 2025.
Repas dansant choucroute du rugby
Salle polyvalente Max Favalleli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-08 19:00:00
2025-11-08
Repas dansant Choucroute de Rugby animé par par Cédric Dumet
Menu Choucroute alsacienne
assiette de fromage
tarte Bourdaloue, café
Salle polyvalente Max Favalleli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 87 43 46
English :
Rugby Sauerkraut Dinner Dance hosted by Cédric Dumet
Menu: Alsatian sauerkraut
cheese platter
bourdaloue tart, coffee
German :
Repas Dansant Choucroute de Rugby animiert von Cédric Dumet
Menü: Elsässisches Sauerkraut
käseplatte
bourdaloue-Torte, Kaffee
Italiano :
Cena e ballo a base di crauti di rugby, a cura di Cédric Dumet
Menu: crauti alsaziani
piatto di formaggi
crostata Bourdaloue, caffè
Espanol :
Cena y Baile de Chucrut de Rugby organizado por Cédric Dumet
Menú: chucrut alsaciano
tabla de quesos
tarta Bourdaloue, café
