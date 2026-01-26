Repas Dansant Choucroute Treignac

Repas Dansant Choucroute

Salle des Fêtes Treignac Corrèze

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le Comité de Jumelage de Treignac organise un repas dansant choucroute à partir de 19h repas servi à 20h30, un apéritif offert.

La soirée sera animée par l’orchestre Patrice Rivière.

Inscriptions avant le 3 février 2026. .

Salle des Fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 80 79 98

