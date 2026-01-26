Repas Dansant Choucroute Treignac
Repas Dansant Choucroute Treignac samedi 7 février 2026.
Repas Dansant Choucroute
Salle des Fêtes Treignac Corrèze
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le Comité de Jumelage de Treignac organise un repas dansant choucroute à partir de 19h repas servi à 20h30, un apéritif offert.
La soirée sera animée par l’orchestre Patrice Rivière.
Inscriptions avant le 3 février 2026. .
Salle des Fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 80 79 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Dansant Choucroute
L’événement Repas Dansant Choucroute Treignac a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze