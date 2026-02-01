REPAS DANSANT Clermont-l’Hérault

REPAS DANSANT

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Apéritif, repas du midi suivi d’une après-midi dansante avec le groupe Mélody’s.

Nous vous proposons un repas dansant.

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26 festivite_clermontaise@laposte.net

English :

Aperitif, lunch followed by an afternoon of dancing with the Mélody?s band.

