REPAS DANSANT Clermont-l’Hérault

REPAS DANSANT
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Apéritif, repas du midi suivi d’une après-midi dansante avec le groupe Mélody’s.
Apéritif, repas du midi suivi d’une après-midi dansante avec le groupe Mélody’s. .
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26 festivite_clermontaise@laposte.net
English :
Aperitif, lunch followed by an afternoon of dancing with the Mélody?s band.
