Repas dansant cochonnaille Listrac-de-Durèze
Salle des fêtes Listrac-de-Durèze Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-01
Repas dansant cochonnaille à 12h à la salle des fêtes.
Apportez vos couverts!
Tombola.
Réservation au 06 48 99 02 86 Dans la limite des places disponibles. .
Salle des fêtes Listrac-de-Durèze 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 99 02 86
