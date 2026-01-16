Repas dansant cochonnaille

Salle des fêtes Listrac-de-Durèze Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Repas dansant cochonnaille à 12h à la salle des fêtes.

Apportez vos couverts!

Tombola.

Réservation au 06 48 99 02 86 Dans la limite des places disponibles. .

Salle des fêtes Listrac-de-Durèze 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 99 02 86

L’événement Repas dansant cochonnaille Listrac-de-Durèze a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays Foyen