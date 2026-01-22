Repas dansant

Corbeilles Loiret

13

Début : 2026-02-22 12:00:00

2026-02-22

Repas dansant

Venez passer un moment convivial autour d’un repas dansant avec les Amis de Bréau. Vous pouvez également venir pour le bal uniquement dès 15 h 13 .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 12 84

Dancing meal

