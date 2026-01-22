Repas dansant Corbeilles
Repas dansant Corbeilles dimanche 22 février 2026.
Corbeilles Loiret
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2026-02-22 12:00:00
Venez passer un moment convivial autour d’un repas dansant avec les Amis de Bréau. Vous pouvez également venir pour le bal uniquement dès 15 h 13 .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 12 84
English :
Dancing meal
