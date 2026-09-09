Informations pratiques

Verteillac

Repas Dansant Costumé

10 Parking des Animations Verteillac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le Club Évasion Détente Santé vous propose un repas dansant costumé.

Au menu : Velouté de potiron, sauté de porc aux carottes, tagliatelle, fromage, patisserie)

22€/adulte

12€/enfant – de 12 ans

Un apéritif offert pour toute personne déguisée !!

Le Club Évasion Détente Santé vous propose un repas dansant costumé.

Au menu : Velouté de potiron, sauté de porc aux carottes, tagliatelle, fromage, patisserie)

22€/adulte

12€/enfant – de 12 ans

Un apéritif offert pour toute personne déguisée !! .

10 Parking des Animations Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 67 29 36

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English : Repas Dansant Costumé

The %C9vasion D%E9tente Sant%E9 Club is hosting a costume dinner dance.

On the menu: Pumpkin soup, sautéed pork with carrots, tagliatelle, cheese, and pastries.

22?/adult

12?/child under 12

A complimentary aperitif for everyone in costume!!

L’événement Repas Dansant Costumé Verteillac a été mis à jour le 2026-09-09 par Val de Dronne