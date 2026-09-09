Repas Dansant Costumé Verteillac
samedi 10 octobre 2026 · Verteillac
Informations pratiques
Verteillac
Repas Dansant Costumé
10 Parking des Animations Verteillac Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Le Club Évasion Détente Santé vous propose un repas dansant costumé.
Au menu : Velouté de potiron, sauté de porc aux carottes, tagliatelle, fromage, patisserie)
22€/adulte
12€/enfant – de 12 ans
Un apéritif offert pour toute personne déguisée !!
Le Club Évasion Détente Santé vous propose un repas dansant costumé.
Au menu : Velouté de potiron, sauté de porc aux carottes, tagliatelle, fromage, patisserie)
22€/adulte
12€/enfant – de 12 ans
Un apéritif offert pour toute personne déguisée !! .
10 Parking des Animations Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 67 29 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Dansant Costumé
The %C9vasion D%E9tente Sant%E9 Club is hosting a costume dinner dance.
On the menu: Pumpkin soup, sautéed pork with carrots, tagliatelle, cheese, and pastries.
22?/adult
12?/child under 12
A complimentary aperitif for everyone in costume!!
L’événement Repas Dansant Costumé Verteillac a été mis à jour le 2026-09-09 par Val de Dronne
À voir aussi à Verteillac (Dordogne)
- L’after biblio Verteillac 24 septembre 2026