Repas dansant Courchaton

Repas dansant
salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Repas dansant organisé par TEAM Les Z’Amis du Rallye à la salle des fêtes de Courchaton.
Tombola, nombreux lots à gagner !!
Réservation obligatoire avant le 27 novembre. .
salle des fêtes de Courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 05 20 08 teamleszamisdurallye@orange.fr
