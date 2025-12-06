Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas dansant Courchaton

Repas dansant Courchaton samedi 6 décembre 2025.

Repas dansant

salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Repas dansant organisé par TEAM Les Z’Amis du Rallye à la salle des fêtes de Courchaton.
Tombola, nombreux lots à gagner !!
Réservation obligatoire avant le 27 novembre.   .

salle des fêtes de Courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 05 20 08  teamleszamisdurallye@orange.fr

English : Repas dansant

German : Repas dansant

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas dansant Courchaton a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL