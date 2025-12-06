Repas dansant Courchaton

Repas dansant

salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-12-06 19:30:00

2025-12-06

Repas dansant organisé par TEAM Les Z’Amis du Rallye à la salle des fêtes de Courchaton.

Tombola, nombreux lots à gagner !!

Réservation obligatoire avant le 27 novembre. .

salle des fêtes de Courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 05 20 08 teamleszamisdurallye@orange.fr

