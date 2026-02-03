Repas dansant Courchaton

Repas dansant

salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La Gym Harmonique de Courchaton organise un repas dansant à la salle des fêtes, à 20h.

Réservation avant le 25 février. .

salle des fêtes de Courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 21 85

