Repas dansant Courchaton
Repas dansant Courchaton samedi 7 mars 2026.
Repas dansant
salle des fêtes de Courchaton Courchaton Haute-Saône
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
La Gym Harmonique de Courchaton organise un repas dansant à la salle des fêtes, à 20h.
Réservation avant le 25 février. .
salle des fêtes de Courchaton Courchaton 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 21 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Courchaton a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL