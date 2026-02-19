Repas dansant Salle des fêtes de Coutansouze Coutansouze

Repas dansant

Salle des fêtes de Coutansouze Salle des Fêtes de Coutansouze Coutansouze Allier

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 02:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Repas dansant avec choucroute animé par un DJ.

+33 6 13 31 98 87 dbainville919@aol.com

English :

Dinner dance with sauerkraut and DJ.

