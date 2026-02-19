Repas dansant Salle des fêtes de Coutansouze Coutansouze
Repas dansant Salle des fêtes de Coutansouze Coutansouze samedi 21 mars 2026.
Repas dansant
Salle des fêtes de Coutansouze Coutansouze Allier
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 02:00:00
2026-03-21
Repas dansant avec choucroute animé par un DJ.
Salle des fêtes de Coutansouze Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 98 87 dbainville919@aol.com
English :
Dinner dance with sauerkraut and DJ.
