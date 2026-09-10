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AGENDA · Sceaux-du-Gâtinais

Repas dansant créole Sceaux-du-Gâtinais

samedi 7 novembre 2026 · Sceaux-du-Gâtinais

Repas dansant créole Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
15 15 15 Tarif enfant

Sceaux-du-Gâtinais

Repas dansant créole

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 12:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Repas dansant créole
Plongez vous le temps d’une journée dans une ambiance créole aux rythmes de cette musique si entrainante ! Repas et après-midi dansante au programme avec DJ ! Pensez à réserver 15  .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 87 07 63 

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English :

Creole Dinner Dance

L’événement Repas dansant créole Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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