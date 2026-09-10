Repas dansant créole Sceaux-du-Gâtinais
samedi 7 novembre 2026 · Sceaux-du-Gâtinais
Informations pratiques
Sceaux-du-Gâtinais
Repas dansant créole
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 12:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Repas dansant créole
Plongez vous le temps d’une journée dans une ambiance créole aux rythmes de cette musique si entrainante ! Repas et après-midi dansante au programme avec DJ ! Pensez à réserver 15 .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 87 07 63
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English :
Creole Dinner Dance
L’événement Repas dansant créole Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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