Informations pratiques

Sceaux-du-Gâtinais

Repas dansant créole

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 12:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Repas dansant créole

Plongez vous le temps d’une journée dans une ambiance créole aux rythmes de cette musique si entrainante ! Repas et après-midi dansante au programme avec DJ ! Pensez à réserver 15 .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 87 07 63

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English :

Creole Dinner Dance

L’événement Repas dansant créole Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS