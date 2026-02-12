Repas Dansant Curan
Repas Dansant Curan samedi 11 avril 2026.
Repas Dansant
Curan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Salle des fêtes. Ouvert à tous et animé par Gilles SABY. Organisé par Danse en Lévézou. Renseignements et inscription au 06 35 72 52 21.
Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 6 35 72 52 21
English :
Salle des fêtes. Open to all and hosted by Gilles SABY. Organized by Danse en Lévézou. Information and registration on 06 35 72 52 21.
L’événement Repas Dansant Curan a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)