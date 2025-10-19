Repas dansant Darnets
Repas dansant Darnets dimanche 19 octobre 2025.
Repas dansant
Rue de L’Auberge Darnets Corrèze
Tarif : – –
Repas dansant animé par Lou Suquetou d’Auïtou.
Pensez à réserver (places limitées)
05 55 21 91 60 .
Rue de L’Auberge Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 91 60
