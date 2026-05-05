repas dansant Restaurant O’Marcat Dax
repas dansant Restaurant O’Marcat Dax vendredi 22 mai 2026.
Dax
repas dansant
Restaurant O’Marcat Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Repas tapas, menu moules frites, animé par Chantal Soulu. .
Restaurant O’Marcat Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75 alapique.castillo@gmail.com
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English : repas dansant
L’événement repas dansant Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax