repas dansant Restaurant O’Marcat Dax

Dax

repas dansant

Restaurant O’Marcat Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Repas tapas, menu moules frites, animé par Chantal Soulu. .

Restaurant O’Marcat Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75 alapique.castillo@gmail.com

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English : repas dansant

L’événement repas dansant Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax