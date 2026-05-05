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repas dansant Restaurant O’Marcat Dax

repas dansant Restaurant O’Marcat Dax vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Restaurant O'Marcat

Adresse : Halles Esplanade Goussebaire Dupin

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Dax

repas dansant

Restaurant O’Marcat Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Repas tapas, menu moules frites, animé par Chantal Soulu.   .

Restaurant O’Marcat Halles Esplanade Goussebaire Dupin Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 16 75  alapique.castillo@gmail.com

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English : repas dansant

L’événement repas dansant Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax

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