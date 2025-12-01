Repas dansant de la Saint-Sylvestre SALECHAN Saléchan

Repas dansant de la Saint-Sylvestre

SALECHAN Espace Jean Lormant Saléchan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-31 21:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

L’Association Saléchan Animation a le plaisir de vous inviter à une Nuit Dansante pour célébrer le Nouvel An, qui se tiendra le mercredi 31 décembre 2025 à partir de 21h30 à la salle des fêtes (Espace Jean Lormant).

Cette soirée festive sera animée par l’Orchestre Jacky Laffont.Le prix d’entrée est de 28 euros, avec paiement à l’inscription.

Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver !

Contacter M. Maury J. Claude au 06 86 93 04 63 ou au 05 62 99 31 50.

+33 5 62 99 31 50

English :

The Association Saléchan Animation is pleased to invite you to a New Year?s Eve Dance, to be held on Wednesday December 31, 2025 from 9:30pm at the Salle des Fêtes (Espace Jean Lormant).

This festive evening will be hosted by the Jacky Laffont Orchestra, and the entrance fee is 28 euros, payable on registration.

Places are limited, so book early!

Contact Mr Maury J. Claude on 06 86 93 04 63 or 05 62 99 31 50.

German :

Die Association Saléchan Animation freut sich, Sie zu einer Tanznacht zum Jahreswechsel einzuladen, die am Mittwoch, den 31. Dezember 2025 ab 21:30 Uhr im Festsaal (Espace Jean Lormant) stattfindet.

Der Eintrittspreis beträgt 28 Euro und wird bei der Anmeldung bezahlt.

Die Plätze sind begrenzt, also reservieren Sie schnell!

Kontaktieren Sie Herrn Maury J. Claude unter 06 86 93 04 63 oder 05 62 99 31 50.

Italiano :

L’Associazione di animazione Saléchan è lieta di invitarvi al ballo di Capodanno che si terrà mercoledì 31 dicembre 2025 a partire dalle 21.30 presso la Salle des Fêtes (Espace Jean Lormant).

Questa serata di festa sarà presentata dall’Orchestra Jacky Laffont e costerà 28 euro, da pagare al momento dell’iscrizione.

I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo!

Contattare il sig. Maury J. Claude allo 06 86 93 04 63 o allo 05 62 99 31 50.

Espanol :

La Asociación de Animación de Saléchan tiene el placer de invitarle a un Baile de Nochevieja el miércoles 31 de diciembre de 2025 a partir de las 21.30 h en la Salle des Fêtes (Espace Jean Lormant).

Esta velada festiva correrá a cargo de la Orquesta Jacky Laffont y costará 28 euros, pagaderos en el momento de la inscripción.

Las plazas son limitadas, ¡así que reserve pronto!

Póngase en contacto con Maury J. Claude en el 06 86 93 04 63 o en el 05 62 99 31 50.

