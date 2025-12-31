Repas-dansant de la Saint-Valentin

Canisy Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Rendez-vous le samedi 14 février au Métronome à St-Ebremond-de-Bonfossé pour un repas dansant de la Saint Valentin ! .

Canisy 50750 Manche Normandie +33 6 87 62 95 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas-dansant de la Saint-Valentin

L’événement Repas-dansant de la Saint-Valentin Canisy a été mis à jour le 2025-12-31 par OT Saint-Lô