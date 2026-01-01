Repas dansant de la Saint Vincent

Châteaumeillant Cher

Début : Samedi 2026-01-24 12:00:00

Après midi festive à Châteaumeillant

À l’occasion de la Saint-Vincent, venez partager un moment festif et chaleureux autour de notre traditionnel repas dansant. Au programme bonne table, musique avec l’orchestre Dominique et Stéphanie Floquet et piste de danse. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 76 06 98 14

English :

Festive afternoon in Châteaumeillant

