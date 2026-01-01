Repas dansant de la Saint Vincent Châteaumeillant
Repas dansant de la Saint Vincent Châteaumeillant samedi 24 janvier 2026.
Repas dansant de la Saint Vincent
Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 12:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Après midi festive à Châteaumeillant
À l’occasion de la Saint-Vincent, venez partager un moment festif et chaleureux autour de notre traditionnel repas dansant. Au programme bonne table, musique avec l’orchestre Dominique et Stéphanie Floquet et piste de danse. .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 76 06 98 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festive afternoon in Châteaumeillant
L’événement Repas dansant de la Saint Vincent Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHATEAUMEILLANT