Repas dansant de la St Valentin Salle Multiculturelle la Chênaie Breuillet samedi 14 février 2026.

Salle Multiculturelle la Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2026-02-14 20:00:00
2026-02-14

Repas dansant animé par l’orchestre Amantino.
Salle Multiculturelle la Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 22 24 72 

English :

Dinner and dance with Amantino orchestra.

L’événement Repas dansant de la St Valentin Breuillet a été mis à jour le 2026-02-03 par Royan Atlantique