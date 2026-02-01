Repas dansant de la St Valentin Salle Multiculturelle la Chênaie Breuillet

Repas dansant de la St Valentin

Salle Multiculturelle la Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 20:00:00

2026-02-14

Repas dansant animé par l’orchestre Amantino.

Salle Multiculturelle la Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 22 24 72

English :

Dinner and dance with Amantino orchestra.

