Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28

2026-02-28

Repas Dansant de l’AS Vagney, animé par Décibels.Tout public
Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 87 44 33 57  vagney.as@vosges.lgef.fr

AS Vagney Dinner Dance, hosted by Décibels.

L’événement Repas dansant de l’as Vagney Vagney a été mis à jour le 2025-12-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES