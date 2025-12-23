Repas dansant de l’as Vagney, Vagney
Repas dansant de l’as Vagney, Vagney samedi 28 février 2026.
Repas dansant de l’as Vagney
Place de la Libération Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Repas Dansant de l’AS Vagney, animé par Décibels.Tout public
30 .
Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 87 44 33 57 vagney.as@vosges.lgef.fr
English :
AS Vagney Dinner Dance, hosted by Décibels.
L’événement Repas dansant de l’as Vagney Vagney a été mis à jour le 2025-12-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES