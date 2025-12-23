Repas dansant de l’as Vagney, Vagney

Repas dansant de l’as Vagney

Repas Dansant de l’AS Vagney, animé par Décibels.Tout public

Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 87 44 33 57 vagney.as@vosges.lgef.fr

AS Vagney Dinner Dance, hosted by Décibels.

