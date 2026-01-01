Repas Dansant de l’USEP

Châteaumeillant Cher

Début : Samedi 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Repas dansant Soirée festive

L’association scolaire USEP vous invite à partager une soirée chaleureuse et gourmande autour d’une délicieuse tartiflette accompagnée de saucisse, le tout dans une ambiance conviviale et festive.

La soirée sera animée par un DJ, qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.

Réservation avant le 23 janvier. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 22 59 83 ec-a-chateaumeillant@ac-orleans-tours.fr

English :

Dinner dance ? Festive evening

