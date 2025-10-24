Repas-dansant de noël Canisy

Repas-dansant de noël

Saint-Ebremond-de-Bonfossé Canisy Manche

Tarif :

Début : 2025-12-16

2025-12-16

2025-12-16

Rendez-vous le 16 décembre prochain au Métronome de St-Ebremond-de-Bonfossé pour le repas dansant de Noël !

A partir de 11h45 ! .

Saint-Ebremond-de-Bonfossé Canisy 50750 Manche Normandie +33 2 33 55 81 20

