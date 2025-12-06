REPAS DANSANT DE NOËL

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Date(s) 10 décembre 2025- 12h

Emplacement Espace Georges Brassens

Tél 04 67 87 83 99

Participation 22 € 25 € inscriptions auprès du Foyer jusqu’au 3 décembre

Le programme se poursuit le 10 décembre avec le repas dansant de Noël ! À partir de 12h à l’Espace Georges Brassens, adhérents et non-adhérents partageront un moment convivial en mélangeant danse et petites douceurs. L’ambiance musicale sera assurée par le groupe Stand-Up Rétro. (Participation 22 € 25 € inscriptions auprès du Foyer jusqu’au 3 décembre). .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 99

English :

Date(s) December 10, 2025 12 noon

Location: Espace Georges Brassens

Tel: 04 67 87 83 99

Participation: 22 ? ? 25 ? ? registration at the Foyer until December 3

L’événement REPAS DANSANT DE NOËL Lunel a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL