REPAS DANSANT DE NOËL Lunel

Avenue des Abrivados Lunel Hérault
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Date(s) 10 décembre 2025- 12h
Emplacement Espace Georges Brassens
Tél 04 67 87 83 99
Participation 22 € 25 € inscriptions auprès du Foyer jusqu’au 3 décembre
Le programme se poursuit le 10 décembre avec le repas dansant de Noël ! À partir de 12h à l’Espace Georges Brassens, adhérents et non-adhérents partageront un moment convivial en mélangeant danse et petites douceurs. L’ambiance musicale sera assurée par le groupe Stand-Up Rétro. (Participation 22 € 25 € inscriptions auprès du Foyer jusqu’au 3 décembre). .
Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 99
English :
Date(s) December 10, 2025 12 noon
Location: Espace Georges Brassens
Tel: 04 67 87 83 99
Participation: 22 ? ? 25 ? ? registration at the Foyer until December 3
