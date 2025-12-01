Repas dansant de Noël Saint-Savinien

Repas dansant de Noël Saint-Savinien dimanche 14 décembre 2025.

Repas dansant de Noël

Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 12:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Repas de Noël avec repas dansant.
Animation musical Denis Nantur et repas avec Vincent Demolle
  .

Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 18 94 49 

English :

false

L’événement Repas dansant de Noël Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-12-02 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme