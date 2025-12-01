Repas dansant de Noël Saint-Savinien
Repas dansant de Noël Saint-Savinien dimanche 14 décembre 2025.
Repas dansant de Noël
Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Début : 2025-12-14 12:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Repas de Noël avec repas dansant.
Animation musical Denis Nantur et repas avec Vincent Demolle
Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 18 94 49
