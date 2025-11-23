Repas dansant Déols
Repas dansant Déols dimanche 23 novembre 2025.
Repas dansant
Avenue Paul Langevin Déols Indre
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Repas animé par les orchestres de Dominique Paillault, Sébastien Perrin et Florence de la troupe Altaïra.
Réservations jusqu’au 20 novembre. 29 .
Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 29 87 74
English :
The meal features live music by Dominique Paillault, Sébastien Perrin and Florence from the Altaïra troupe.
German :
Mahlzeit, die von den Orchestern von Dominique Paillault, Sébastien Perrin und Florence von der Truppe Altaïra musikalisch umrahmt wird.
Italiano :
Il pasto sarà offerto da Dominique Paillault, Sébastien Perrin e Florence della troupe Altaïra.
Espanol :
Los anfitriones de la comida serán Dominique Paillault, Sébastien Perrin y Florence, de la compañía Altaïra.
L’événement Repas dansant Déols a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme