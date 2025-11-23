Repas dansant Déols

Repas dansant

Avenue Paul Langevin Déols Indre

Tarif : 29 EUR

Repas animé par les orchestres de Dominique Paillault, Sébastien Perrin et Florence de la troupe Altaïra.

Réservations jusqu’au 20 novembre. 29 .

Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 29 87 74

English :

The meal features live music by Dominique Paillault, Sébastien Perrin and Florence from the Altaïra troupe.

German :

Mahlzeit, die von den Orchestern von Dominique Paillault, Sébastien Perrin und Florence von der Truppe Altaïra musikalisch umrahmt wird.

Italiano :

Il pasto sarà offerto da Dominique Paillault, Sébastien Perrin e Florence della troupe Altaïra.

Espanol :

Los anfitriones de la comida serán Dominique Paillault, Sébastien Perrin y Florence, de la compañía Altaïra.

