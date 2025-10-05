Repas dansant des aînés Rue Jules Védrines Pleurtuit
Repas dansant des aînés Rue Jules Védrines Pleurtuit dimanche 5 octobre 2025.
Repas dansant des aînés
Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 12:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Animé par Karine Moni.
Déjeuner et après-midi dansant.
Organisé par le CCAS de Pleurtuit.
Chaque année, les organisateurs donnent un thème à cette journée festive. En 2025, le cinéma sera à l’honneur. .
Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 19 00 15 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas dansant des aînés Pleurtuit a été mis à jour le 2025-08-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme