Repas dansant des aînés Rue Jules Védrines Pleurtuit

Repas dansant des aînés Rue Jules Védrines Pleurtuit dimanche 5 octobre 2025.

Repas dansant des aînés

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 12:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Animé par Karine Moni.

Déjeuner et après-midi dansant.

Organisé par le CCAS de Pleurtuit.

Chaque année, les organisateurs donnent un thème à cette journée festive. En 2025, le cinéma sera à l’honneur. .

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 19 00 15 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas dansant des aînés Pleurtuit a été mis à jour le 2025-08-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme