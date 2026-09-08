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AGENDA · Combeaufontaine

Repas dansant des pompiers de Combeaufontaine Combeaufontaine

samedi 10 octobre 2026 · Combeaufontaine

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des Belles Fontaines
Ville
70120 Combeaufontaine
Département
Haute-Saône
Tarif
15 15 Tarif enfant Tarif enfant

Combeaufontaine

Repas dansant des pompiers de Combeaufontaine

Salle des Belles Fontaines Combeaufontaine Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Au menu pour cette soirée : terrine de canard aux noix, blanquette de dinde à l’ancienne, assiette fromagère, tarte citron meringuée . Apéritif et café offerts.
Tarifs: 25€ , 15€ pour les – de 12 ans.
Réservation obligatoire.
Organisé par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Combeaufontaine et animé par DJ Paul   .

Salle des Belles Fontaines Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 37 92 79 

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English : Repas dansant des pompiers de Combeaufontaine

L’événement Repas dansant des pompiers de Combeaufontaine Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-09-08 par JUSSEY TOURISME

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