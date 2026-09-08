Repas dansant des pompiers de Combeaufontaine Combeaufontaine
samedi 10 octobre 2026 · Combeaufontaine
Informations pratiques
Combeaufontaine
Repas dansant des pompiers de Combeaufontaine
Salle des Belles Fontaines Combeaufontaine Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Au menu pour cette soirée : terrine de canard aux noix, blanquette de dinde à l’ancienne, assiette fromagère, tarte citron meringuée . Apéritif et café offerts.
Tarifs: 25€ , 15€ pour les – de 12 ans.
Réservation obligatoire.
Organisé par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Combeaufontaine et animé par DJ Paul .
Salle des Belles Fontaines Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 37 92 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas dansant des pompiers de Combeaufontaine
L’événement Repas dansant des pompiers de Combeaufontaine Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-09-08 par JUSSEY TOURISME